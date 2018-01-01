Wink
Ты умеешь хранить секреты?
Актёры и съёмочная группа фильма «Ты умеешь хранить секреты?»

Режиссёры

Элиз Дюран

Elise Durán
Режиссёр

Актёры

Александра Даддарио

Alexandra Daddario
АктрисаEmma Corrigan
Сунита Мани

Sunita Mani
АктрисаLissy
Тайлер Хэклин

Tyler Hoechlin
АктёрJack Harper
Кимико Гленн

Kimiko Glenn
АктрисаGemma
Лаверн Кокс

Laverne Cox
АктрисаCybill
Кейт Истон

Kate Easton
АктрисаArtemis
Джуда Фридландер

Judah Friedlander
АктёрMick
Сэм Асгари

Sam Asghari
АктёрOmar
Бобби Тисдэйл

Bobby Tisdale
АктёрDoug
Дэвид Чарльз Эберт

David Ebert
АктёрConnor

Сценаристы

Питер Хатчингс

Peter Hutchings
Сценарист
Софи Кинселла

Sophie Kinsella
Сценарист

Продюсеры

Александра Даддарио

Alexandra Daddario
Продюсер

Актёры дубляжа

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Катерина Африкантова

Актриса дубляжа

Художники

Триша Пек

Tricia Peck
Художница

Монтажёры

Натаниель Краузе

Nathaniel Krause
Монтажёр

Операторы

М. Отем Икин

M. Autumn Eakin
Оператор

Композиторы

Джефф Кардони

Jeff Cardoni
Композитор