Ты, только ты
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Ты, только ты

Ты, только ты (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.62016, Tutak Tutak Tutiya
Ужасы, Комедия117 мин18+

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О фильме

Офисный работник Кришна мечтает о свадьбе с девушкой модельной внешности, однако выполняя последнюю волю умирающей бабушки, вынужден жениться на деревенской простушке Деви. Желая скрыть от друзей молодую жену, Кришна увозит Деви подальше от города и поселяется в загадочном доме.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

5.4 IMDb