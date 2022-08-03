Ты, только ты (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.62016, Tutak Tutak Tutiya
Ужасы, Комедия117 мин18+
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О фильме
Офисный работник Кришна мечтает о свадьбе с девушкой модельной внешности, однако выполняя последнюю волю умирающей бабушки, вынужден жениться на деревенской простушке Деви. Желая скрыть от друзей молодую жену, Кришна увозит Деви подальше от города и поселяется в загадочном доме.
Рейтинг
5.4 IMDb
- ВРежиссёр
Виджай
- ТБАктриса
Таманна
Бхатия
- КГАктриса
Каришма
Гулати
- ЭГАктриса
Эша
Гупта
- ФКАктриса
Фара
Кхан
- РХАктёр
Рави
Ханна
- ПАктёр
Прабхудева
- МШАктёр
Мурли
Шарма
- ССАктёр
Сону
Суд
- РТАктёр
Раджив
Такур
- АБАктёр
АрДжей
Баладжи
- ХАктриса
Хема
- ЧГСценарист
Чинтан
Гандхи
- ВСценарист
Виджай
- ПАСценарист
Пол
Аарон
- ССПродюсер
Сону
Суд
- ЭМонтажёр
Энтони
- МНОператор
Мануш
Нандан
- ГСКомпозитор
Гопи
Сундар