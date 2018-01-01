Wink
Ты, только ты
Актёры и съёмочная группа фильма «Ты, только ты»

Режиссёры

Виджай

A.L. Vijay
Режиссёр

Актёры

Таманна Бхатия

Tamannaah Bhatia
Актриса
Каришма Гулати

Karishma Gulati
Актриса
Эша Гупта

Esha Gupta
Актриса
Фара Кхан

Farah Khan
Актриса
Рави Ханна

Ravi Khanna
Актёр
Прабхудева

Prabhu Deva
Актёр
Мурли Шарма

Murli Sharma
Актёр
Сону Суд

Sonu Sood
Актёр
Раджив Такур

Rajiv Thakur
Актёр
АрДжей Баладжи

RJ Balaji
Актёр
Хема

Hema
Актриса

Сценаристы

Чинтан Гандхи

Chintan Gandhi
Сценарист
Виджай

A.L. Vijay
Сценарист
Пол Аарон

Paul Aaron
Сценарист

Продюсеры

Сону Суд

Sonu Sood
Продюсер

Монтажёры

Энтони

Anthony
Монтажёр

Операторы

Мануш Нандан

Manush Nandan
Оператор

Композиторы

Гопи Сундар

Gopi Sundar
Композитор