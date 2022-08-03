Ты далеко, ты близко (фильм, 2021) смотреть онлайн

Лаки живет в Амстердаме. Майлс — в Лондоне. Они знакомятся в миланском аэропорту и разлетаются по домам — как раз к началу пандемии COVID-19. Незначительный повод начать общение по FaceTime перерастает в отношения на расстоянии. Но можно ли их назвать полноценными?

