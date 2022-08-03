Ты далеко, ты близко
Wink
Фильмы
Ты далеко, ты близко
7.82021, Love in a Bottle
Драма, Комедия78 мин18+

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Ты далеко, ты близко (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Лаки живет в Амстердаме. Майлс — в Лондоне. Они знакомятся в миланском аэропорту и разлетаются по домам — как раз к началу пандемии COVID-19. Незначительный повод начать общение по FaceTime перерастает в отношения на расстоянии. Но можно ли их назвать полноценными?

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb