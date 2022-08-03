7.82021, Love in a Bottle
Драма, Комедия78 мин18+
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Ты далеко, ты близко (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Лаки живет в Амстердаме. Майлс — в Лондоне. Они знакомятся в миланском аэропорту и разлетаются по домам — как раз к началу пандемии COVID-19. Незначительный повод начать общение по FaceTime перерастает в отношения на расстоянии. Но можно ли их назвать полноценными?
СтранаНидерланды
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb