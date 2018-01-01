Wink
Фильмы
Ты далеко, ты близко
Актёры и съёмочная группа фильма «Ты далеко, ты близко»

Режиссёры

Паула ван дер Уст

Paula van der Oest
Режиссёр

Актёры

Ханна Хукстра

Hannah Hoekstra
АктрисаLucky
Джеймс Флойд

James Krishna Floyd
АктёрMiles

Сценаристы

Паула ван дер Уст

Paula van der Oest
Сценарист

Продюсеры

Ален Де Левита

Alain De Levita
Продюсер
Паула ван дер Уст

Paula van der Oest
Продюсер
Марк ван Эувен

Mark van Eeuwen
Продюсер
Нан Ройнис

Nan Reunis
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа

Операторы

Гуидо ван Геннеп

Guido van Gennep
Оператор