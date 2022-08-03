Твоя рука в моей руке
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Твоя рука в моей руке

Твоя рука в моей руке (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Main dans la main
Мелодрама, Комедия81 мин18+

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О фильме

Иоким катается на скейтборде по улицам Парижа и живeт в доме замужней сестры, подрабатывает в мастерской. Выполняя поручение в Опера Гарнье, Иоким ни с того ни с сего целует в темноте женщину — Элен Маршаль, надменная и строгая, преподаeт в балетных классах.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Твоя рука в моей руке»