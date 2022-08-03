Твоя рука в моей руке (фильм, 2012) смотреть онлайн

Иоким катается на скейтборде по улицам Парижа и живeт в доме замужней сестры, подрабатывает в мастерской. Выполняя поручение в Опера Гарнье, Иоким ни с того ни с сего целует в темноте женщину — Элен Маршаль, надменная и строгая, преподаeт в балетных классах.

