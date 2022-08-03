Твоя рука в моей руке (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Main dans la main
Мелодрама, Комедия81 мин18+
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О фильме
Иоким катается на скейтборде по улицам Парижа и живeт в доме замужней сестры, подрабатывает в мастерской. Выполняя поручение в Опера Гарнье, Иоким ни с того ни с сего целует в темноте женщину — Элен Маршаль, надменная и строгая, преподаeт в балетных классах.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Валери
Донзелли
- ВЛАктриса
Валери
Лемерсье
- ЖЭАктёр
Жереми
Элькайм
- БдАктриса
Беатрис
де Стаэль
- Актриса
Валери
Донзелли
- СНАктёр
Себастьен
Нуаре
- СБАктёр
Серж
Бозон
- ФЛАктёр
Филипп
Лоденбаш
- АШАктёр
Антуан
Шаппе
- ЛТАктриса
Лин
Тибо
- ББАктёр
Бастьен
Буйон
- Сценарист
Валери
Донзелли
- ЖЭСценарист
Жереми
Элькайм
- ЖМСценарист
Жиль
Маршан
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- ЭМХудожница
Элизабет
Меху
- ПГМонтажёр
Полин
Гайяр
- СБОператор
Себастьен
Бухманн
- ПФКомпозитор
Петер
Фон Пель