Твоя рука в моей руке
Актёры и съёмочная группа фильма «Твоя рука в моей руке»

Режиссёры

Валери Донзелли

Valérie Donzelli
Режиссёр

Актёры

Валери Лемерсье

Valérie Lemercier
АктрисаHélène Marchal
Жереми Элькайм

Jérémie Elkaïm
АктёрJoachim Fox
Беатрис де Стаэль

Béatrice de Staël
АктрисаConstance de La Porte
Валери Донзелли

Valérie Donzelli
АктрисаVéro
Себастьен Нуаре

Sébastien Noiré
АктёрJF
Серж Бозон

Serge Bozon
АктёрJean-Pierre
Филипп Лоденбаш

Philippe Laudenbach
АктёрLe ministre
Антуан Шаппе

Antoine Chappey
АктёрLe nouveau ministre
Лин Тибо

Lyn Thibault
АктрисаNelly
Бастьен Буйон

Bastien Bouillon
АктёрL'apprenti-miroitier

Сценаристы

Валери Донзелли

Valérie Donzelli
Сценарист
Жереми Элькайм

Jérémie Elkaïm
Сценарист
Жиль Маршан

Gilles Marchand
Сценарист

Продюсеры

Эдуард Вейл

Edouard Weil
Продюсер

Художники

Элизабет Меху

Elisabeth Mehu
Художница

Монтажёры

Полин Гайяр

Pauline Gaillard
Монтажёр

Операторы

Себастьен Бухманн

Sébastien Buchmann
Оператор

Композиторы

Петер Фон Пель

Peter Von Poehl
Композитор