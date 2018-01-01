Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Творение богов»

Режиссёры

Уэршань

Wuershan
Режиссёр

Актёры

Юй Ши

Yu Shi
АктёрJi Fa
Крис Филлипс

Kris Phillips
АктёрYin Shou
Хуан Бо

Huang Bo
АктёрJiang Ziya
Люк Чэнь

Luke Chen
АктёрYin Jiao
Нарана Эрдынеева

АктрисаSu Daji
Ли Сюэцзянь

Li Xuejian
АктёрJi Chang
Ся Юй

Xia Yu
АктёрShen Gongbao
У Яфань

Wu Yafan
АктёрNezha
Ци Ша

Ci Sha
АктёрYang Jian (Erlang)
Ян Лэ

Yang Le
АктёрBo Yikao
Юань Цуань

Yuan Quan
АктрисаQueen Jiang
Ван Лоюн

Wang Luoyong
АктёрHigh Priest Bi Gan
Хоу Вэньюань

Hou Wenyuan
АктёрChong Yingbiao
Тим Хуан

Tim Huang
АктёрJiang Wenhuan
Ли Юньжуй

Li Yunrui
АктёрE Shun
Сюй Хуаньшань

Xu Huanshan
АктёрEmperor Yi
Гао Шугуан

Gao Shuguang
АктёрYin Qi
Чэнь Кунь

Chen Kun
АктёрYuanshi Tianzun
Фэн Шаофэн

Feng Shaofeng
АктёрTaiyi Zhenren
Гао Дунпин

Gao Dongping
АктёрChong Houhu
Ян Лисинь

Yang Lixin
АктёрJiang Huanchu
Дин Юндай

Ding Yongdai
АктёрE Chongyu
Эштон Сюй

Ashton Xu
АктёрSu Hu
Шан Цзинъяо

Shan Jingyao
АктёрSu Quanxiao
Хань Пэнъи

Han Pengyi
АктёрLeizhenzi
Кен У

Ken Wu
АктёрXin Jia
Баялаг

Bayalag
АктёрLü Gongwang
Уиллингтон Лю

Willington Liu
АктёрTai Dian
Сюй Сян

Xu Xiang
АктёрHuang Yuanji
Лю Хань

Liu Han
АктёрYao Shuliang
Баярту

Bayaertu
АктёрNangong Kuo
Хуан Тао

Huang Tao
АктёрPeng Zushou
Цзян Баочэн

Jiang Baocheng
АктёрZheng Lun
Ли Цзэюй

Li Zeyu
АктёрGuang Chengzi
Ма Вэньчжун

Ma Wenzhong
АктёрYou Hun
Ми Тецзэн

Mi Tiezeng
АктёрShang Rong
Му Сяобо

Mu Xiaobo
АктёрJiang Huan
Наши

Nashi
АктрисаDeng Chanyu
Нин Вэньтун

Ning Wentong
АктёрFei Zhong
Сун Нинфэн

Song Ningfeng
АктёрHuanglong Zhenren
Сунь Жуй

Sun Rui
АктёрJin Kui
Тумэньбаяэр

Tumenbayaer
АктёрZu Yi
Фань Вэньдун

Fan Wendong
АктёрWu Gaokui
У Чао

Wu Chao
АктёрGreat Master Lingbao
У Синго

Wu Hsingkuo
АктёрWen Zhong
Ян Дапэн

Yang Dapeng
АктёрJu Liusun
Ян Тяньхао

Yang Tianhao
АктёрChijingzi
Гэн Етин

Geng Yeting
АктёрSun Ziyu
Чжан Цзинвэй

Zhang Jingwei
АктёрFei Lian

Сценаристы

Жань Пин

Ran Ping
Сценарист
Жань Цзяньань

Ran Jianan
Сценарист
Уэршань

Wuershan
Сценарист
Цао Шэн

Cao Sheng
Сценарист

Продюсеры

Уэршань

Wuershan
Продюсер
Чжэн Чжихао

Zheng Zhihao
Продюсер
Сунь Чжунхуай

Sun Zhonghuai
Продюсер

Монтажёры

Чун Ка-Фай

Cheung Ka-Fai
Монтажёр
Ду Юань

Du Yuan
Монтажёр

Операторы

Ван Юй

Wang Yu
Оператор

Композиторы

Горди Хааб

Gordy Haab
Композитор
Монкодран

Monkodran
Композитор