Фильм Творение богов
2023, Feng shen di yi bu: chao ge feng yun
Фэнтези, Боевик18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- УРежиссёр
Уэршань
- ЮШАктёр
Юй
Ши
- КФАктёр
Крис
Филлипс
- ХБАктёр
Хуан
Бо
- ЛЧАктёр
Люк
Чэнь
- НЭАктриса
Нарана
Эрдынеева
- ЛСАктёр
Ли
Сюэцзянь
- СЮАктёр
Ся
Юй
- УЯАктёр
У
Яфань
- ЦШАктёр
Ци
Ша
- ЯЛАктёр
Ян
Лэ
- ЮЦАктриса
Юань
Цуань
- ВЛАктёр
Ван
Лоюн
- ХВАктёр
Хоу
Вэньюань
- ТХАктёр
Тим
Хуан
- ЛЮАктёр
Ли
Юньжуй
- СХАктёр
Сюй
Хуаньшань
- ГШАктёр
Гао
Шугуан
- ЧКАктёр
Чэнь
Кунь
- ФШАктёр
Фэн
Шаофэн
- ГДАктёр
Гао
Дунпин
- ЯЛАктёр
Ян
Лисинь
- ДЮАктёр
Дин
Юндай
- ЭСАктёр
Эштон
Сюй
- ШЦАктёр
Шан
Цзинъяо
- ХПАктёр
Хань
Пэнъи
- КУАктёр
Кен
У
- БАктёр
Баялаг
- УЛАктёр
Уиллингтон
Лю
- ССАктёр
Сюй
Сян
- ЛХАктёр
Лю
Хань
- БАктёр
Баярту
- ХТАктёр
Хуан
Тао
- ЦБАктёр
Цзян
Баочэн
- ЛЦАктёр
Ли
Цзэюй
- МВАктёр
Ма
Вэньчжун
- МТАктёр
Ми
Тецзэн
- МСАктёр
Му
Сяобо
- НАктриса
Наши
- НВАктёр
Нин
Вэньтун
- СНАктёр
Сун
Нинфэн
- СЖАктёр
Сунь
Жуй
- ТАктёр
Тумэньбаяэр
- ФВАктёр
Фань
Вэньдун
- УЧАктёр
У
Чао
- УСАктёр
У
Синго
- ЯДАктёр
Ян
Дапэн
- ЯТАктёр
Ян
Тяньхао
- ГЕАктёр
Гэн
Етин
- ЧЦАктёр
Чжан
Цзинвэй
- ЖПСценарист
Жань
Пин
- ЖЦСценарист
Жань
Цзяньань
- УСценарист
Уэршань
- ЦШСценарист
Цао
Шэн
- УПродюсер
Уэршань
- ЧЧПродюсер
Чжэн
Чжихао
- СЧПродюсер
Сунь
Чжунхуай
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ДЮМонтажёр
Ду
Юань
- ВЮОператор
Ван
Юй
- ГХКомпозитор
Горди
Хааб
- МКомпозитор
Монкодран