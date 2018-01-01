Wink
Детям
Твое имя
Актёры и съёмочная группа фильма «Твое имя»

Режиссёры

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Режиссёр

Актёры

Рюносукэ Камики

Ryunosuke Kamiki
АктёрTaki Tachibana
Монэ Камисираиси

Mone Kamishiraishi
АктрисаMitsuha Miyamizu
Рё Нарита

Ryo Narita
АктёрKatsuhiko Teshigawara
Аои Юки

Aoi Yuki
АктрисаSayaka Natori
Нобунага Симадзаки

Nobunaga Shimazaki
АктёрTsukasa Fujii
Каито Исикава

Kaito Ishikawa
АктёрShinta Takagi
Канон Тани

Kanon Tani
АктрисаYotsuha Miyamizu
Масаки Тэрасома

Masaki Terasoma
АктёрToshiki Miyamizu
Саяка Охара

Sayaka Ohara
АктрисаFutaha Miyamizu
Кадзухико Иноуэ

Kazuhiko Inoue
АктёрTaki's Father

Сценаристы

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Сценарист

Продюсеры

Гэнки Кавамура

Genki Kawamura
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Такуми Тандзи

Takumi Tanji
Художник

Монтажёры

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Монтажёр

Операторы

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Оператор

Композиторы

Radwimps

Композитор