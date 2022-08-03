Тупик (фильм, 2003) смотреть онлайн

Все последние 20 лет Фрэнк отвозил семью на Рождество к своей теще и всегда ездил одной и той же дорогой. На это раз он решил сократить путь, проехав через лес. И совершенно напрасно…По лесу бродит таинственная женщина в белом, сеющая смерть. Ужасный черный автомобиль с невидимым шофером увозит жертвы в ночную тьму. На каждом дорожном знаке указан пункт назначения, которого невозможно достичь. Те же, кому посчастливится выжить, уже никогда и ничего не смогут рассказать о том, что произошло с ними в эту Рождественскую ночь…



