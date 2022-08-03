Тупик (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.72003, Dead End
Ужасы79 мин18+
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О фильме
Все последние 20 лет Фрэнк отвозил семью на Рождество к своей теще и всегда ездил одной и той же дорогой. На это раз он решил сократить путь, проехав через лес. И совершенно напрасно…По лесу бродит таинственная женщина в белом, сеющая смерть. Ужасный черный автомобиль с невидимым шофером увозит жертвы в ночную тьму. На каждом дорожном знаке указан пункт назначения, которого невозможно достичь. Те же, кому посчастливится выжить, уже никогда и ничего не смогут рассказать о том, что произошло с ними в эту Рождественскую ночь…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖАРежиссёр
Жан-Батист
Андреа
- ФКРежиссёр
Фабрис
Канепа
- Актриса
Александра
Холден
- Актёр
Рэй
Уайз
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- МКАктёр
Мик
Кэйн
- ЭСАктриса
Эмбер
Смит
- БЭАктёр
Билли
Эшер
- КСАктриса
Карен
С. Греган
- ШМАктриса
Шэрон
Мэдден
- СВАктёр
Стив
Валентайн
- ДФАктёр
Джимми
Ф. Скэггз
- ЖАСценарист
Жан-Батист
Андреа
- ФКСценарист
Фабрис
Канепа
- НГПродюсер
Натали
Гизоль
- АБОператор
Александр
Буоно
- ГДКомпозитор
Грег
Де Беллис