Тупик
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Тупик

Тупик (фильм, 2003) смотреть онлайн

7.72003, Dead End
Ужасы79 мин18+

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О фильме

Все последние 20 лет Фрэнк отвозил семью на Рождество к своей теще и всегда ездил одной и той же дорогой. На это раз он решил сократить путь, проехав через лес. И совершенно напрасно…По лесу бродит таинственная женщина в белом, сеющая смерть. Ужасный черный автомобиль с невидимым шофером увозит жертвы в ночную тьму. На каждом дорожном знаке указан пункт назначения, которого невозможно достичь. Те же, кому посчастливится выжить, уже никогда и ничего не смогут рассказать о том, что произошло с ними в эту Рождественскую ночь…

Страна
Франция
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb