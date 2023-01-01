Цветок моей тайны (фильм, 1955) смотреть онлайн

Сюжет

Лео пишет любовные романы, но ее имя никому не известно. Все эти бестселлеры, продающиеся миллионными тиражами, она сочиняет под псевдонимом. Лео мечтает писать серьезную литературу, и успех своего сентиментального чтива стал для нее тяжелым бременем. Ее мужа-офицера никогда не бывает дома, в отношениях с матерью и сестрой тоже не все гладко. Даже попытка самоубийства закончилась неудачей. Кажется, в жизни Лео уже не будет ничего хорошего. Чтобы изменить течение судьбы, она готова ухватиться за любую, даже самую тонкую соломинку…



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