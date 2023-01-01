Цветок моей тайны (фильм, 1955) смотреть онлайн
7.41955, La flor de mi secreto
Драмы101 мин18+
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Сюжет
Лео пишет любовные романы, но ее имя никому не известно. Все эти бестселлеры, продающиеся миллионными тиражами, она сочиняет под псевдонимом. Лео мечтает писать серьезную литературу, и успех своего сентиментального чтива стал для нее тяжелым бременем. Ее мужа-офицера никогда не бывает дома, в отношениях с матерью и сестрой тоже не все гладко. Даже попытка самоубийства закончилась неудачей. Кажется, в жизни Лео уже не будет ничего хорошего. Чтобы изменить течение судьбы, она готова ухватиться за любую, даже самую тонкую соломинку…
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- Актриса
Мариса
Паредес
- ХЭАктёр
Хуан
Эчанове
- КЭАктриса
Кармен
Элиас
- Актриса
Росси
де Пальма
- ЧЛАктриса
Чус
Лампреаве
- КМАктриса
Кити
Манвер
- ХКАктёр
Хоакин
Кортес
- МВАктриса
Мануэла
Варгас
- ИААктёр
Иманоль
Ариас
- ГМАктриса
Глория
Муньос
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- ДПСценарист
Дороти
Паркер
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- ВБХудожник
Вольфганг
Бурман
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- АБОператор
Аффонсу
Беату
- АФОператор
Альфредо
Фернандес Майо
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас