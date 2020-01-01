Цвета любви (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Легкая канадская мелодрама о сложностях выбора между любовью и семьей. Молодая и привлекательная Тэйлор Харрис теряет работу в библиотеке после того, как образовательный комитет решает сократить финансирование бю�джетных учреждений. После четырех лет отсутствия девушка вынужденно возвращается в родной городок в штате Монтана. Произошедшие там изменения поражают ее. Красавец-миллионер Джоэл Шинан успел прибрать к рукам практически все, что приносит деньги, а теперь еще и претендует на бизнес брата Тэйлор – старый загородный отель. Девушка решает помочь брату. Но какие средства есть в арсенале скромной библиотекарши?



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