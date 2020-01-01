Цвета любви (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Легкая канадская мелодрама о сложностях выбора между любовью и семьей. Молодая и привлекательная Тэйлор Харрис теряет работу в библиотеке после того, как образовательный комитет решает сократить финансирование бю�джетных учреждений. После четырех лет отсутствия девушка вынужденно возвращается в родной городок в штате Монтана. Произошедшие там изменения поражают ее. Красавец-миллионер Джоэл Шинан успел прибрать к рукам практически все, что приносит деньги, а теперь еще и претендует на бизнес брата Тэйлор – старый загородный отель. Девушка решает помочь брату. Но какие средства есть в арсенале скромной библиотекарши?
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДЛАктриса
Джессика
Лаундс
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- ДААктёр
Дэннис
Андрес
- МБАктёр
Майкл
Браун
- ДБАктриса
Дженни
Берк
- ДЛАктриса
Делия
Лизетт Чемберс
- ДКАктриса
Дарлин
Кук
- АДАктриса
Андреа
Дэвис
- МОАктриса
Мони
Огунсуйи
- ЭПАктриса
Эрика
Прево
- ДДПродюсер
Дэвид
Джозеф Ансельмо
- ЧКПродюсер
Чарльз
Коэн
- ДГПродюсер
Дэвид
Голден
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ГКХудожник
Грэхэм
Касвелл