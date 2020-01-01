Цвета любви
Wink
Фильмы
Цвета любви
8.32020, Colors of Love
Драмы, Мелодрамы85 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Цвета любви (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Легкая канадская мелодрама о сложностях выбора между любовью и семьей. Молодая и привлекательная Тэйлор Харрис теряет работу в библиотеке после того, как образовательный комитет решает сократить финансирование бюджетных учреждений. После четырех лет отсутствия девушка вынужденно возвращается в родной городок в штате Монтана. Произошедшие там изменения поражают ее. Красавец-миллионер Джоэл Шинан успел прибрать к рукам практически все, что приносит деньги, а теперь еще и претендует на бизнес брата Тэйлор – старый загородный отель. Девушка решает помочь брату. Но какие средства есть в арсенале скромной библиотекарши?

Цвета любви смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цвета любви»

Всё