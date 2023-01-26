Цена ошибки
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Цена ошибки
7.32021, Trafficante di Virus
Триллер, Драма111 мин18+

Цена ошибки (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Абсурдная история о том, как известную ученую обвинили в торговле вирусами. Экранизация автобиографической книги знаменитой итальянской вирусологини Иларии Капуа. Ирен — исследовательница в научном институте. Она занимается изучением тяжелых болезней, но судебное разбирательство ставит под угрозу ее работу — по утверждению обвиняющих, она замешана в нелегальной продаже вирусов. Это негативно сказывается на репутации Ирен, а до оправдания — еще целых 12 лет. онлайн

Страна
Италия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена ошибки»