Цена ошибки (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Абсурдная история о том, как известную ученую обвинили в торговле вирусами. Экранизация автобиографической книги знаменитой итальянской вирусологини Иларии Капуа. Ирен — исследовательница в научном институте. Она занимается изучением тяжелых болезней, но судебное разбирательство ставит под угрозу ее работу — по утверждению обвиняющих, она замешана в нелегальной продаже вирусов. Это негативно сказывается на репутации Ирен, а до оправдания — еще целых 12 лет. онлайн
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ККРежиссёр
Костанца
Кватрильо
- АФАктриса
Анна
Фольетта
- ПКАктёр
Паоло
Калабрези
- МЭАктёр
Майкл
Э. Роджерс
- ЛЛАктёр
Лорис
Лодди
- АБАктёр
Андреа
Боска
- ГААктёр
Гаэтано
Ароника
- РЧАктёр
Роберто
Читран
- ЛДАктёр
Луиджи
Диберти
- ИРАктриса
Изабель
Руссинова
- ЛСАктриса
Линн
Суонсон
- ФАСценарист
Франческа
Аркибуджи
- РСПродюсер
Роберто
Сесса
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЛДКомпозитор
Лука
Д’Альберто