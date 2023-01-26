Абсурдная история о том, как известную ученую обвинили в торговле вирусами. Экранизация автобиографической книги знаменитой итальянской вирусологини Иларии Капуа. Ирен — исследовательница в научном институте. Она занимается изучением тяжелых болезней, но судебное разбирательство ставит под угрозу ее работу — по утверждению обвиняющих, она замешана в нелегальной продаже вирусов. Это негативно сказывается на репутации Ирен, а до оправдания — еще целых 12 лет. онлайн

