Актёры и съёмочная группа фильма «Цена человека»

Режиссёры
Актёры
АктёрDino Ossola
Фабрицио БентивольоFabrizio Bentivoglio
АктрисаSerena Ossola
Матильда ДжолиMatilde Gioli
АктрисаCarla Bernaschi
Валерия Бруни-ТедескиValeria Bruni Tedeschi
Актёр
Гульельмо ПинеллиGuglielmo Pinelli
АктёрGiovanni Bernaschi
Фабрицио ДжифуниFabrizio Gifuni
АктёрGiampi
Джиджио АлбертиGigio Alberti
АктрисаRoberta
Валерия ГолиноValeria Golino
АктрисаAdriana Crosetti
Сильвия КоэнSilvia Cohen
АктёрDonato
Луиджи Ло КашиоLuigi Lo Cascio
АктёрL'ispettore