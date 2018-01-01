Wink
Цена человека
Актёры и съёмочная группа фильма «Цена человека»

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена человека»

Режиссёры

Паоло Вирдзи

Paolo Virzì
Режиссёр

Актёры

Фабрицио Бентивольо

Fabrizio Bentivoglio
АктёрDino Ossola
Матильда Джоли

Matilde Gioli
АктрисаSerena Ossola
Валерия Бруни-Тедески

Valeria Bruni Tedeschi
АктрисаCarla Bernaschi
Гульельмо Пинелли

Guglielmo Pinelli
Актёр
Фабрицио Джифуни

Fabrizio Gifuni
АктёрGiovanni Bernaschi
Джиджио Алберти

Gigio Alberti
АктёрGiampi
Валерия Голино

Valeria Golino
АктрисаRoberta
Сильвия Коэн

Silvia Cohen
АктрисаAdriana Crosetti
Луиджи Ло Кашио

Luigi Lo Cascio
АктёрDonato
Бебо Сторти

Bebo Storti
АктёрL'ispettore

Сценаристы

Паоло Вирдзи

Paolo Virzì
Сценарист
Франческо Бруни

Francesco Bruni
Сценарист
Франческо Пикколо

Francesco Piccolo
Сценарист

Монтажёры

Чечилия Дзанузо

Cecilia Zanuso
Монтажёр

Операторы

Жером Альмерас

Jérôme Alméras
Оператор

Композиторы

Карло Вирзи

Carlo Virzì
Композитор