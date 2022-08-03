Цена человека
Цена человека

Цена человека (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.02013, Il capitale umano
Драма, Криминал109 мин18+

О фильме

Озеро Комо, Италия. Велосипедист был сбит джипом в ночь перед Сочельником. Что произошло в ту ночь? Как изменит эта авария судьбы богатой семьи Бернаски и находящейся на грани банкротства семьи Ровелли?

Страна
Франция, Италия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена человека»