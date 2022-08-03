Цена человека (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.02013, Il capitale umano
Драма, Криминал109 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ПВРежиссёр
Паоло
Вирдзи
- ФБАктёр
Фабрицио
Бентивольо
- МДАктриса
Матильда
Джоли
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- ГПАктёр
Гульельмо
Пинелли
- ФДАктёр
Фабрицио
Джифуни
- ДААктёр
Джиджио
Алберти
- Актриса
Валерия
Голино
- СКАктриса
Сильвия
Коэн
- ЛЛАктёр
Луиджи
Ло Кашио
- БСАктёр
Бебо
Сторти
- ПВСценарист
Паоло
Вирдзи
- ФБСценарист
Франческо
Бруни
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- ЧДМонтажёр
Чечилия
Дзанузо
- ЖАОператор
Жером
Альмерас
- КВКомпозитор
Карло
Вирзи