Трудный ребенок
Wink
Детям
Трудный ребенок

Трудный ребенок (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.11990, Problem Child
Комедия, Семейный77 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бен Хилии его жена Фло усыновляют Джуниора. Однако вскоре они убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудовище, которое ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейсбольный матч в подлинный кошмар.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудный ребенок»