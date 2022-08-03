Трудный ребенок (фильм, 1990) смотреть онлайн

Бен Хилии его жена Фло усыновляют Джуниора. Однако вскоре они убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудовище, которое ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейсбольный матч в подлинный кошмар.

