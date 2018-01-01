Wink
Детям
Трубка и медведь
Актёры и съёмочная группа фильма «Трубка и медведь»

Режиссёры

Александр Иванов

Режиссёр

Актёры

Владимир Володин

Актёрозвучка
Серафим Аникеев

Актёрозвучка
Ростислав Плятт

Актёрозвучка
Юрий Хржановский

Актёрозвучка
Лариса Бухарцева

Актрисаозвучка
Сергей Троицкий

Актёрозвучка

Сценаристы

Сергей Михалков

Сценарист

Художники

Валентин Лалаянц

Художник
Ольга Геммерлинг

Художник
И. Прокофьева

Художница

Монтажёры

Валентина Иванова

Монтажёр

Операторы

Николай Воинов

Оператор

Композиторы

Сигизмунд Кац

Композитор