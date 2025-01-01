Трон: Арес (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Tron: Ares
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- ХРРежиссёр
Хоаким
Роннинг
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- Актёр
Артуро
Кастро
- ДТАктриса
Джоди
Тёрнер-Смит
- ГЛАктриса
Грета
Ли
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- Актёр
Эван
Питерс
- Актёр
Джаред
Лето
- БМСценарист
Бонни
МакБерд
- СЛСценарист
Стивен
Лисбергер
- ДТСценарист
Джек
Торн
- Продюсер
Джаред
Лето
- СЛПродюсер
Стивен
Лисбергер
- ШБПродюсер
Шон
Бэйли
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- ДГХудожник
Даррен
Гилфорд
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс