Трон: Арес
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Трон: Арес

Трон: Арес (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Tron: Ares
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения

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Актёры и съёмочная группа фильма «Трон: Арес»