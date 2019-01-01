Троица (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о противостоянии культур с интернациональным актерским ансамблем. Марго – девушка, воспитанная в традициях Востока – состоит в браке с набожным католиком Джорджем и преподает китайский язык в университете. Однажды Марго влюбляется в студента – темнокожего красавца Антона. А когда отношения заходят слишком далеко, решает признаться в измене мужу. Джордж не готов разводиться, поэтому пара обращается за помощью к специалистам. Они просят совета то у мудрого священника, то у модного психолога, но полученные рекомендации противоречат друг другу. Узнать, удастся ли героям сохранить семью, можно, посмотрев фильм «Троица» в видеосервисе Wink.



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