Трофей (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
6.92012, Beyond the Trophy
Боевики, Драмы93 мин18+
Сюжет
Криминальный триллер с Майклом Мэдсеном и Эриком Робертсом о противостоянии преступных банд Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса, в которое оказался втянут коп под прикрытием. Коул Ламберт и Джино – лидеры преступных группировок, сражающихся друг с другом за контроль территории. Дэнни – детектив из Лос-Анжелеса, внедряющийся в банду Джино, чтобы уничтожить ее изнутри. Но роман с любовницей босса усложняет и без того непростую миссию. Сможет ли Дэнни распутать клубок противоречий, узнаете, посмотрев онлайн фильм «Трофей» (2012) на Wink.
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Информация
Рейтинг
3.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэниэл
Дж. Гиллин
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- СКАктёр
Стивен
Клауд
- ММАктёр
Майкл
Масини
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- АХАктёр
Анджей
Хыра
- МААктёр
Мурат
Ан
- ЕГАктриса
Евгения
Гусева
- ДДСценарист
Дэниэл
Дж. Гиллин
- МХСценарист
Майкл
Хэмилтон
- ДДПродюсер
Дэниэл
Дж. Гиллин
- СУПродюсер
Строу
Уайзман
- ДБПродюсер
Джеймс
Буччелли
- РБПродюсер
Рэнди
Баррелл
- РЛМонтажёр
Райан
Литцингер