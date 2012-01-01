Трофей (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Криминальный триллер с Майклом Мэдсеном и Эриком Робертсом о противостоянии преступных банд Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса, в которое оказался втянут коп под прикрытием. Коул Ламберт и Джино – лидеры преступных группировок, сражающихся друг с другом за контроль территории. Дэнни – детектив из Лос-Анжелеса, внедряющийся в банду Джино, чтобы уничтожить ее изнутри. Но роман с любовницей босса усложняет и без того непростую миссию. Сможет ли Дэнни распутать клубок противоречий, узнаете, посмотрев онлайн фильм «Трофей» (2012) на Wink.



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