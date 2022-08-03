Трое мужчин и маленькая леди
Трое мужчин и маленькая леди

Трое мужчин и маленькая леди (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.71990, 3 Men and a Little Lady
Драма, Семейный99 мин12+

Трое друзей помогают Сильвии воспитывать ее очаровательную дочку и, кажется, ничто не может омрачить их семейного счастья. Но неожиданно женщина уезжает с девочкой в Лондон.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трое мужчин и маленькая леди»