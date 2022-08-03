Три дня до весны
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Три дня до весны (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Три дня до весны
Военный, Детектив99 мин12+

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О фильме

Ленинград, конец февраля 1942 года. Узнав о том, что весной нацисты собираются испытать на блокадниках новое бактериологическое оружие, контрразведчик Владимир Андреев спешит из Москвы на подмогу. Вместе с опытным эпидемиологом Ольгой Марицкой он пытается предотвратить катастрофу.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня до весны»