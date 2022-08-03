Три дня до весны (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Три дня до весны
Военный, Детектив99 мин12+
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О фильме
Ленинград, конец февраля 1942 года. Узнав о том, что весной нацисты собираются испытать на блокадниках новое бактериологическое оружие, контрразведчик Владимир Андреев спешит из Москвы на подмогу. Вместе с опытным эпидемиологом Ольгой Марицкой он пытается предотвратить катастрофу.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Елена
Лотова
- Актёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Юрий
Ицков
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- ПКАктриса
Полина
Красавина
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- ПТАктёр
Петр
Терещенко
- ИДАктёр
Иван
Дранощук
- КНАктёр
Кирилл
Назаров
- АВСценарист
Аркадий
Высоцкий
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- ИБПродюсер
Ирина
Баскакова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- АЛКомпозитор
Антон
Лубченко