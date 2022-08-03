Три дня до весны (фильм, 2017) смотреть онлайн

Ленинград, конец февраля 1942 года. Узнав о том, что весной нацисты собираются испытать на блокадниках новое бактериологическое оружие, контрразведчик Владимир Андреев спешит из Москвы на подмогу. Вместе с опытным эпидемиологом Ольгой Марицкой он пытается предотвратить катастрофу.

