Три часа на побег (фильм, 2010) смотреть онлайн

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Французский криминальный боевик «Три часа на побег» – онлайн и совершенно бесплатно докажет, что качественный экшн умеют снимать не только в Голливуде, и впечатлит великолепной игрой таких топовых европейских актеров, как Жиль Леллуш, Жерар Ланвен и Елена Анайя.



Сэмюэль Перрье (Жиль Леллуш) работает санитаром в парижской больнице и ждет первенца от красавицы-жены (Елена Анайя). Привычная жизнь медбрата меняется после того, как к нему в отделение попадает сбитый мотоциклист (Рошди Зем). Сэмюэль спасает парня от гибели, но сам оказывается в смертельной опасности, ведь его пациент перешел дорогу крупному криминальному авторитету. Утром после дежурства в квартиру героя врываются бандиты с требованием вывести пострадавшего мотоциклиста из клиники, не сообщая полиции. В доказательство серьезности своих намерений преступники похищают супругу Сэмюэля. Теперь на улицах Парижа развернется настоящая гонка на выживание, в которой схлестнутся бандиты, полицейские и отважный медбрат. Оценить ее вы можете, посмотрев зрелищный и динамичный фильм Фреда Кавайе «Три часа на побег» онлайн и в хорошем качестве.



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