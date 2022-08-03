Фильм расскажет о трех друзьях около тридцати лет, отправляющихся в путешествие со своим умирающим от рака другом. Ему 29 и уже никогда не будет 30. Это история настоящей дружбы, сдобренная юмором несмотря на трагичность ситуации.

