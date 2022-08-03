Третья звезда (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Third Star
Драма88 мин18+
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О фильме
Фильм расскажет о трех друзьях около тридцати лет, отправляющихся в путешествие со своим умирающим от рака другом. Ему 29 и уже никогда не будет 30. Это история настоящей дружбы, сдобренная юмором несмотря на трагичность ситуации.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- АРАктёр
Адам
Робертсон
- РФАктёр
Руперт
Фрейзер
- ХГАктриса
Хелен
Гриффин
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- НРАктриса
Ниа
Робертс
- Актёр
Эрос
Влахос
- ВССценарист
Вон
Сивелл
- ВСПродюсер
Вон
Сивелл
- ККПродюсер
Кейт
Краузер
- ДКХудожник
Джонни
Кэмплинг
- ККОператор
Карлос
Каталан
- СХКомпозитор
Стивен
Хилтон