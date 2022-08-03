Третья звезда
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Третья звезда

Третья звезда (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Third Star
Драма88 мин18+

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О фильме

Фильм расскажет о трех друзьях около тридцати лет, отправляющихся в путешествие со своим умирающим от рака другом. Ему 29 и уже никогда не будет 30. Это история настоящей дружбы, сдобренная юмором несмотря на трагичность ситуации.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb