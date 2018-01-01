Wink
Фильмы
Третий не лишний
Актёры и съёмочная группа фильма «Третий не лишний»

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий не лишний»

Актёры

Пико Александр

Пико Александр

Pico Alexander
АктёрAdam
Орсетта Де Росси

Орсетта Де Росси

Orsetta De Rossi
АктрисаSarah's Mother
Азим Чодри

Азим Чодри

Asim Chaudhry
АктёрBav
Лукас Браво

Лукас Браво

Lucas Bravo
АктёрGiorgio
Флинн Аллен

Флинн Аллен

Flynn Allen
АктёрAdam 18 y.o.
Марко Валерио Монтесано

Марко Валерио Монтесано

Marco Valerio Montesano
АктёрRico
Кай Портман

Кай Портман

Kai Portman
АктёрLucas
Мишель Энрико Монтесано

Мишель Энрико Монтесано

Michele Enrico Montesano
АктёрLuigi
Мария Бакалова

Мария Бакалова

Maria Bakalova
АктрисаSarah
Роберто Алигьери

Роберто Алигьери

Roberto Alinghieri
АктёрPolice Officer

Продюсеры

Мария Бакалова

Мария Бакалова

Maria Bakalova
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Андрей Лёвин

Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Роман Никитин

Роман Никитин

Актёр дубляжа
Ольга Вечерик

Ольга Вечерик

Актриса дубляжа

Композиторы

Андреа Гуэрра

Андреа Гуэрра

Andrea Guerra
Композитор