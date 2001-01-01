Третий лишний
Wink
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Третий лишний
8.32001, Tangled
Триллеры, Драмы84 мин18+

Третий лишний (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Очень долго Дэвид верил, что сможет вызвать ответные чувства Дженни. И их дружба перерастает в нечто большее. Но когда в компании появляется старый приятель Дэвида - Алан, все идет кувырком.

Отчаянный, непредсказуемый, а временами просто пугающий, он тоже увлекся девушкой. Сложился опасный треугольник, и кто-то должен оказаться лишним!

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий лишний»

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