Третий лишний (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Очень долго Дэвид верил, что сможет вызвать ответные чувства Дженни. И их дружба перерастает в нечто большее. Но когда в компании появляется старый приятель Дэвида - Алан, все идет кувырком.



Отчаянный, непредсказуемый, а временами просто пугающий, он тоже увлекся девушкой. Сложился опасный треугольник, и кто-то должен оказаться лишним!



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