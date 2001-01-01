Третий лишний (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Очень долго Дэвид верил, что сможет вызвать ответные чувства Дженни. И их дружба перерастает в нечто большее. Но когда в компании появляется старый приятель Дэвида - Алан, все идет кувырком.
Отчаянный, непредсказуемый, а временами просто пугающий, он тоже увлекся девушкой. Сложился опасный треугольник, и кто-то должен оказаться лишним!
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РЛАктриса
Рэйчел
Ли Кук
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- ЭУАктриса
Эстелла
Уоррен
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- ДХАктёр
Дуэйн
Хилл
- ДГАктриса
Джойс
Гордон
- ДМАктри�са
Джейн
Моффат
- РМАктёр
Роберт
МакКенна
- РГАктёр
Роберт
Грэхэм Грэй
- ДЛСценарист
Джеффри
Либер
- Продюсер
Питер
Абрамс
- РЛПродюсер
Рэйчел
Ли Кук
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- РЕПродюсер
Роберт
Е. Барук
- ЭКПродюсер
Эрик
Кристенсон
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- ББОператор
Бобби
Буковски
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль