Тренер
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Тренер

Тренер (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, McFarland, USA
Драма, Спортивный123 мин18+

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О фильме

История, основанная на реальных событиях. В начале девяностых, в маленьком городке МакФарланд, профессиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных сорванцов и мелких «хулиганов» и приводит эту команду к вершине спортивного Олимпа.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тренер»