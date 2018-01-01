Wink
Фильмы
Трансильмания
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансильмания»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансильмания»

Режиссёры

Дэвид Хилленбрэнд

Дэвид Хилленбрэнд

David Hillenbrand
Режиссёр
Скотт Хилленбрэнд

Скотт Хилленбрэнд

Scott Hillenbrand
Режиссёр

Актёры

Джош Миллер

Джош Миллер

Josh Miller
АктёрBrady (в титрах: Joshua 'Worm' Miller)
Патрик Кейси

Патрик Кейси

Pat Casey
АктёрMike (в титрах: Patrick Casey)
Дженнифер Лайонс

Дженнифер Лайонс

Jennifer Lyons
АктрисаLynne
Тони Денмен

Тони Денмен

Tony Denman
АктёрNewmar
Патрик Кавано

Патрик Кавано

Patrick Cavanaugh
АктёрPete
Пол Х. Ким

Пол Х. Ким

Paul H. Kim
АктёрWang (в титрах: Paul Hansen Kim)
Дэвид Стейнберг

Дэвид Стейнберг

David Steinberg
АктёрDean Floca (в титрах: David J. Steinberg)
Натали Гарза

Натали Гарза

Natalie Garza
АктрисаLia
Николь Гарза

Николь Гарза

Nicole Garza
АктрисаDanni

Сценаристы

Патрик Кейси

Патрик Кейси

Pat Casey
Сценарист
Джош Миллер

Джош Миллер

Josh Miller
Сценарист

Продюсеры

Санфорд Хэмптон

Санфорд Хэмптон

Sanford Hampton
Продюсер
Раду Бадица

Раду Бадица

Radu Badica
Продюсер

Художники

Михай Доробанту

Михай Доробанту

Mihai Dorobantu
Художник
Иоана Корчова

Иоана Корчова

Ioana Corciova
Художница

Операторы

Виорел Сергович

Виорел Сергович

Viorel Sergovici
Оператор