Трансильмания (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Transylmania
Ужасы, Комедия92 мин18+
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О фильме
Американский студент-девственник Расти знакомится в сети с красавицей Драгутой, которая зовет его к себе в Румынию. Чтобы похвастаться перед друзьями любовной победой, Расти берет их с собой в путешествие. По приезду парням придется убедиться в реалистичности страшных румынских легенд.
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хилленбрэнд
- СХРежиссёр
Скотт
Хилленбрэнд
- ДМАктёр
Джош
Миллер
- ПКАктёр
Патрик
Кейси
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лайонс
- ТДАктёр
Тони
Денмен
- ПКАктёр
Патрик
Кавано
- ПХАктёр
Пол
Х. Ким
- ДСАктёр
Дэвид
Стейнберг
- НГАктриса
Натали
Гарза
- НГАктриса
Николь
Гарза
- ПКСценарист
Патрик
Кейси
- ДМСценарист
Джош
Миллер
- СХПродюсер
Санфорд
Хэмптон
- РБПродюсер
Раду
Бадица
- МДХудожник
Михай
Доробанту
- ИКХудожница
Иоана
Корчова
- ВСОператор
Виорел
Сергович