Американский студент-девственник Расти знакомится в сети с красавицей Драгутой, которая зовет его к себе в Румынию. Чтобы похвастаться перед друзьями любовной победой, Расти берет их с собой в путешествие. По приезду парням придется убедиться в реалистичности страшных румынских легенд.

