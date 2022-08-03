Трансильмания
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Трансильмания

Трансильмания (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Transylmania
Ужасы, Комедия92 мин18+

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О фильме

Американский студент-девственник Расти знакомится в сети с красавицей Драгутой, которая зовет его к себе в Румынию. Чтобы похвастаться перед друзьями любовной победой, Расти берет их с собой в путешествие. По приезду парням придется убедиться в реалистичности страшных румынских легенд.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансильмания»