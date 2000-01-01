Тот, которого заказали
Wink
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Тот, которого заказали
8.62000, Who Is Cletis Tout?
Боевики, Криминал88 мин18+

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Тот, которого заказали (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Двое заключенных сбегают из тюрьмы с намерением откопать припрятанные бриллианты. Все идет по плану, пока не выясняется, что их «новые» личности, полученные вместе с поддельными документами, имеют еще более темное криминальное прошлое, чем их собственное.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb