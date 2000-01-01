Тот, которого заказали (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.62000, Who Is Cletis Tout?
Боевики, Криминал88 мин18+
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Сюжет
Двое заключенных сбегают из тюрьмы с намерением откопать припрятанные бриллианты. Все идет по плану, пока не выясняется, что их «новые» личности, полученные вместе с поддельными документами, имеют еще бол�ее темное криминальное прошлое, чем их собственное.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КВРежиссёр
Крис
Вер Виль
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ПдАктриса
Порша
де Росси
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ПМАктёр
Питер
Макнил
- БМАктёр
Билл
МакДональд
- РШАктёр
Ричард
Шеволье
- ЭЗАктёр
Элиас
Зэроу
- РАктёр
РуПол
- КВСценарист
Крис
Вер Виль
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- ПЭХудожник
Питер
Эмминк
- ЕЗОператор
Ежи
Зелиньский
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман