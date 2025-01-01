Торнадо (фильм, 2025) смотреть онлайн

Дочь японского кукольника скрывается от бандитов, чье золото она присвоила себе. Приключенческая драма «Торнадо» — фильм с участием Тима Рота, соединивший в себе вестерн и самурайское кино.



Британские острова, 1790-е годы. 16-летняя Торнадо — дочь кукольника из Японии и англичанки. Мать ее давно погибла, и теперь вместе с отцом и бродячим кукольным театром она путешествует по стране. Однажды они натыкаются на жесткую банду разбойников, и эта встреча приводит к непредвиденным последствиям. Теперь девушка, завладевшая награбленным золотом, пускается в бега, а по пятам за ней идут кровожадные преступники. Но Торнадо, которую отец обучал искусству самурайского боя, готова за себя постоять.



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