Том и Джерри: Гигантское приключение
Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Гигантское приключение»

Режиссёры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Режиссёр
Тони Червоне

Tony Cervone
Режиссёр

Актёры

Джейкоб Бертран

Jacob Bertrand
АктёрJack
Томас Ф. Уилсон

Tom Wilson
АктёрMr. Bigley / Ginormous
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаMrs. Bradley / Red Fairy
Гаррисон Кейллор

Garrison Keillor
АктёрFarmer O'Dell / рассказчик
Пол Рубенс

Paul Reubens
АктёрScrewy Squirrel
Кэт Суси

Kath Soucie
АктрисаTuffy
Джо Аляски

Joe Alaskey
АктёрKing Droopy
Ричард Макгонагл

Richard McGonagle
АктёрBarney Bear
Фил ЛаМарр

Phil LaMarr
АктёрSpike
Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрMeathead

Сценаристы

Пол Дини

Paul Dini
Сценарист

Продюсеры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Продюсер
Тони Червоне

Tony Cervone
Продюсер
Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Сэм Реджистер

Sam Register
Продюсер

Монтажёры

Кайл Стэффорд

Kyle Stafford
Монтажёр