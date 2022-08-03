Том и Джерри: Гигантское приключение
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Том и Джерри: Гигантское приключение

Том и Джерри: Гигантское приключение (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.32013, Tom and Jerry's Giant Adventure
Мультфильм, Семейный54 мин0+

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О фильме

В этом мультфильме Том и Джерри — одни из последних зверушек, оставшихся в парке развлечений «Город сказок». Здесь «мечты оживают, если ты веришь в это». Мальчик Джек хочет спасти парк от рук жадного миллиардера и вместе со своими верными друзьями — котом и мышонком — решает продать своего бычка за пригоршню волшебных бобов. Забравшись по гигантскому бобовому стеблю за облака, они попадают в волшебную страну. Там правит злой и голодный великан, и живут сказочные герои: Друпи, Спайк и даже Матушка Гусыня. Смогут ли Том и Джерри помириться друг с дружкой ради того, чтобы спасти «Город Сказок»?

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Гигантское приключение»