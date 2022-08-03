Том и Джерри: Гигантское приключение (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.32013, Tom and Jerry's Giant Adventure
Мультфильм, Семейный54 мин0+
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О фильме
В этом мультфильме Том и Джерри — одни из последних зверушек, оставшихся в парке развлечений «Город сказок». Здесь «мечты оживают, если ты веришь в это». Мальчик Джек хочет спасти парк от рук жадного миллиардера и вместе со своими верными друзьями — котом и мышонком — решает продать своего бычка за пригоршню волшебных бобов. Забравшись по гигантскому бобовому стеблю за облака, они попадают в волшебную страну. Там правит злой и голодный великан, и живут сказочные герои: Друпи, Спайк и даже Матушка Гусыня. Смогут ли Том и Джерри помириться друг с дружкой ради того, чтобы спасти «Город Сказок»?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Спайк
Брандт
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ДБАктёр
Джейкоб
Бертран
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ГКАктёр
Гаррисон
Кейллор
- ПРАктёр
Пол
Рубенс
- КСАктриса
Кэт
Суси
- ДААктёр
Джо
Аляски
- РМАктёр
Ричард
Макгонагл
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ПДСценарист
Пол
Дини
- СБПродюсер
Спайк
Брандт
- ТЧПродюсер
Тони
Червоне
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- КСМонтажёр
Кайл
Стэффорд