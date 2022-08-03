В этом мультфильме Том и Джерри — одни из последних зверушек, оставшихся в парке развлечений «Город сказок». Здесь «мечты оживают, если ты веришь в это». Мальчик Джек хочет спасти парк от рук жадного миллиардера и вместе со своими верными друзьями — котом и мышонком — решает продать своего бычка за пригоршню волшебных бобов. Забравшись по гигантскому бобовому стеблю за облака, они попадают в волшебную страну. Там правит злой и голодный великан, и живут сказочные герои: Друпи, Спайк и даже Матушка Гусыня. Смогут ли Том и Джерри помириться друг с дружкой ради того, чтобы спасти «Город Сказок»?

