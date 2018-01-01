Wink
Фильмы
Только ты и я
Актёры и съёмочная группа фильма «Только ты и я»

Актёры и съёмочная группа фильма «Только ты и я»

Режиссёры

Крис Исакссон

Крис Исакссон

Kris Isacsson
Режиссёр

Актёры

Фредди Принц мл.

Фредди Принц мл.

Freddie Prinze Jr.
АктёрAl Connelly
Джулия Стайлз

Джулия Стайлз

Julia Stiles
АктрисаImogen
Сэльма Блэр

Сэльма Блэр

Selma Blair
АктрисаCyrus
Шон Хэтоси

Шон Хэтоси

Shawn Hatosy
АктёрEddie Hicks
Зак Орт

Зак Орт

Zak Orth
АктёрMonk Jablonski
Эштон Кутчер

Эштон Кутчер

Ashton Kutcher
АктёрJim Morrison
Розарио Доусон

Розарио Доусон

Rosario Dawson
АктрисаLana
Генри Уинклер

Генри Уинклер

Henry Winkler
АктёрChef Ray
Люси Арназ

Люси Арназ

Lucie Arnaz
АктрисаJudy Connelly
Лорен Джерман

Лорен Джерман

Lauren German
АктрисаLovestruck Woman

Сценаристы

Крис Исакссон

Крис Исакссон

Kris Isacsson
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Клиот

Джейсон Клиот

Jason Kliot
Продюсер
Джоана Висенте

Джоана Висенте

Joana Vicente
Продюсер
Бобби Коэн

Бобби Коэн

Bobby Cohen
Продюсер

Художники

Марк Дабе

Марк Дабе

Marc Dabe
Художник
Форд Вилер

Форд Вилер

Ford Wheeler
Художник

Монтажёры

Стивен А. Роттер

Стивен А. Роттер

Stephen A. Rotter
Монтажёр

Операторы

Роберт Д. Йоумен

Роберт Д. Йоумен

Robert D. Yeoman
Оператор