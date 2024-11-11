Только серьезные отношения (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.12021, Только серьезные отношения
Мелодрама, Комедия90 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Романтичная девушка Соня Чижик ищет любовь. Но череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони. Но не устояв перед соблазнами большого города, он сам пускается во все тяжкие. Ситуация доходит до абсурда, когда к поискам загулявшего мужа подключается мама Сони — майор полиции Лидия. Теперь спасти семью сможет только чудо и настоящая любовь.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
3.2 IMDb
- Режиссёр
Вячеслав
Росс
- Актриса
Ирина
Пегова
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актёр
Анар
- Сценарист
Вячеслав
Росс
- СРСценарист
Соня
Росс
- Продюсер
Вячеслав
Росс
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ММПродюсер
Маргарита
Мигранова
- Продюсер
Андрей
Новиков
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- Художник
Павел
Яновицкий
- Композитор
Павел
Есенин
- НАКомпозитор
Николай
Анохин