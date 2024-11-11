Только серьезные отношения (фильм, 2021) смотреть онлайн

Только серьезные отношения
8.12021, Только серьезные отношения
Мелодрама, Комедия90 мин16+
О фильме

Романтичная девушка Соня Чижик ищет любовь. Но череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони. Но не устояв перед соблазнами большого города, он сам пускается во все тяжкие. Ситуация доходит до абсурда, когда к поискам загулявшего мужа подключается мама Сони — майор полиции Лидия. Теперь спасти семью сможет только чудо и настоящая любовь.


Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
3.2 IMDb