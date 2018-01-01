Wink
Только для взрослых 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Только для взрослых 2»

Режиссёры

Ефим Гамбург

Режиссёр

Сценаристы

Феликс Камов

Сценарист
Александр Курляндский

Сценарист
Аркадий Хайт

Сценарист

Художники

Натан Лернер

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Композитор