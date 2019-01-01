В городке Ном на Аляске бушует эпидемия дифтерии, и если вовремя не доставить лекарство, люди начнут умирать. Остросюжетная драма «Того» — фильм об исторических событиях, известных как Великая гонка милосердия. Главную роль в картине сыграл Уиллем Дефо («Отель «Гранд Будапешт», «Маяк»).



В 1925 году пес Того по-собачьим меркам уже стар, но отнюдь не немощен. Бежать сотни километров через белую пелену пурги, от которой немеют нос и лапы, — то, что он умеет лучше всех. Перед Того и его хозяином — каюром Леонардом Сеппалой — стоит непростая задача. Они должны преодолеть самую тяжелую часть пути и привезти антитоксин горожанам. Но счет идет даже не на дни, а на часы. Успеют ли?



Фильм получил высокие оценки критиков и зрителей. Они оценили эмоциональную глубину картины и великолепную актерскую игру. Смотреть фильм «Того» стоит тем, кто любит вдохновляющие истории о дружбе и самоотверженности.



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