Владелец старого парка аттракционов понимает, что его любимое детище на грани банкротства из-за бойких конкурентов по соседству. Собрав команду энтузиастов, герой превращает свой парк в безумный генератор адреналина с самыми опасными аттракционами на Земле и возвращает былую популярность.

