Точка отрыва
Wink
Фильмы
Точка отрыва

Точка отрыва (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Action Point
Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Владелец старого парка аттракционов понимает, что его любимое детище на грани банкротства из-за бойких конкурентов по соседству. Собрав команду энтузиастов, герой превращает свой парк в безумный генератор адреналина с самыми опасными аттракционами на Земле и возвращает былую популярность.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Точка отрыва»