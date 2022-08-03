Точка отрыва (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Action Point
Комедия81 мин18+
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О фильме
Владелец старого парка аттракционов понимает, что его любимое детище на грани банкротства из-за бойких конкурентов по соседству. Собрав команду энтузиастов, герой превращает свой парк в безумный генератор адреналина с самыми опасными аттракционами на Земле и возвращает былую популярность.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- ЭУАктриса
Элинор
Уортингтон-Кокс
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- ДПАктёр
Джонни
Пембертон
- БЛАктриса
Бриджетт
Ланди-Пейн
- ЭМАктёр
Эрик
Манака
- ДХАктёр
Джошуа
Хувер
- КМАктёр
Коннер
МакВикер
- МЭАктёр
Майкл
Эверсон
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- ДФСценарист
Дерек
Фреда
- ДФПродюсер
Дерек
Фреда
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДБХудожник
Дж.П.
Блэкмон
- ДФХудожница
Дэни
Фелпс
- ДБХудожник
Дэниэл
Бирт
- ДДКомпозитор
Дек
Дикерсон
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау