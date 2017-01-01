То, что никто не видит (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Tas, ko vini neredz
Драмы87 мин18+
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Сюжет
Молодой ученый Николя впадает в кому после неудачного эксперимента. Доктор Кауфман отправляет ему на помощь медсестру по имени Эльза. Сиделка быстро влюбляется в Николя, и тот идет на поправку, как вдруг в дело вмешивается искусственный интеллект Анна, из-за которой ученый оказался в коме.
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.7 IMDb