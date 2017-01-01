То, что никто не видит
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То, что никто не видит

То, что никто не видит (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Tas, ko vini neredz
Драмы87 мин18+

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Сюжет

Молодой ученый Николя впадает в кому после неудачного эксперимента. Доктор Кауфман отправляет ему на помощь медсестру по имени Эльза. Сиделка быстро влюбляется в Николя, и тот идет на поправку, как вдруг в дело вмешивается искусственный интеллект Анна, из-за которой ученый оказался в коме.

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Информация

Страна
Латвия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.7 IMDb