То, что мы потеряли (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Things We Lost in the Fire
Драма113 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вдова, недавно потерявшая мужа, приглашает его проблемного лучшего друга Джерри пожить вместе с ней и двумя ее детьми. Джерри помогает семье справиться с их утратой, потихоньку приводя и свою жизнь в порядок.
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрДрама
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Дэвид
Духовны
- АЛАктриса
Алексис
Ллевелин
- МБАктёр
Мика
Берри
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- РВАктриса
Робин
Вайгерт
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- ПНАктриса
Пола
Ньюсом
- Сценарист
Аллан
Лоб
- СМПродюсер
Сэм
Мендес
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ДУХудожник
Джофф
Уоллес
- КЛХудожница
Карен
Л. Мэтьюз
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- Оператор
Том
Стерн