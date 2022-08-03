Wink
Фильмы
То, что мы потеряли

То, что мы потеряли (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Things We Lost in the Fire
Драма113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вдова, недавно потерявшая мужа, приглашает его проблемного лучшего друга Джерри пожить вместе с ней и двумя ее детьми. Джерри помогает семье справиться с их утратой, потихоньку приводя и свою жизнь в порядок.

Страна
США, Великобритания, Канада
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «То, что мы потеряли»