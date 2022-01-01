Типа крутой коп (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Борец с культами всех мастей вызволяет мужа клиентки из лап злодеев. Комедийный боевик с отсылками к хоррорам 80-х.



У риелтора из Онтарио Калли Джонс прескверный характер. Она так замучила мужа Брэда, что его самооценка опустилась ниже плинтуса. Осознав, что дела плохи, Калли отправляет его на отдых в спа-центр, чтобы он научился наслаждаться жизнью. Однако, когда для Брэда наступает время вернуться домой, он внезапно отказывается. Скорее всего, в этом замешан руководитель центра мастер Джагори и его свита, чем-то напоминающая зловещий культ. Чтобы вызволить мужа из западни, Калли обращается к Дэйлу Домазару, называющему себя разрушителем культов. У Дэйла не самый лучший период в карьере: недавняя боевая операция закончилась массовым самоубийством, и дело Брэда может стать для него последним шансом восстановить репутацию. Однако мастер Джагори и его последователи не так просты, как кажется.



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