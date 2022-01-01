Типа крутой коп (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Борец с культами всех мастей вызволяет мужа клиентки из лап злодеев. Комедийный боевик с отсылками к хоррорам 80-х.
У риелтора из Онтарио Калли Джонс прескверный характер. Она так замучила мужа Брэда, что его самооценка опустилась ниже плинтуса. Осознав, что дела плохи, Калли отправляет его на отдых в спа-центр, чтобы он научился наслаждаться жизнью. Однако, когда для Брэда наступает время вернуться домой, он внезапно отказывается. Скорее всего, в этом замешан руководитель центра мастер Джагори и его свита, чем-то напоминающая зловещий культ. Чтобы вызволить мужа из западни, Калли обращается к Дэйлу Домазару, называющему себя разрушителем культов. У Дэйла не самый лучший период в карьере: недавняя боевая операция закончилась массовым самоубийством, и дело Брэда может стать для него последним шансом восстановить репутацию. Однако мастер Джагори и его последователи не так просты, как кажется.
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Информация
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джесси
Т. Кук
- РБАктёр
Райан
Баррет
- ЛКАктриса
Лив
Коллинз
- ТБАктёр
Тони
Бёрджесс
- ДБАктёр
Джастин
Ботт
- ДВАктриса
Джессика
Вано
- ЧБАктёр
Чарли
Бэйкер
- ДКАктёр
Джонатан
Крэйг
- ДДАктёр
Джастин
Дарманин
- СКАктёр
Стив
Касан
- ММАктёр
Майкл
Мазуркевич
- ТБСценарист
Тони
Бёрджесс
- ЛКСценарист
Лив
Коллинз
- ДТСценарист
Джесси
Т. Кук
- ККПродюсер
Кэрри
Кэтрэ-Килинг
- ЛКПродюсер
Лив
Коллинз
- ДТПродюсер
Джесси
Т. Кук
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Максимов
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- ЗВХудожница
Зои
Вудроу
- ККХудожница
Кэрри
Кэтрэ-Килинг
- �СГХудожница
Сара
Голдман
- МГМонтажёр
Майк
Галлант
- АЭКомпозитор
Адриан
Эллис