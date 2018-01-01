Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Тигры»

Режиссёры

Эрик Цан

Eric Tsang
Режиссёр

Актёры

Чэнь Куаньтай

Chen Kuantai
АктёрHon Wai
Кен Тун

Ken Tong
АктёрFong Heung-Tung
Ли Фанг

Lee Fung
Актёр
Майкл Динго

Michael Dingo
АктёрDefense Attorney
Кван Юн

Kwan Yung
Актёр

Сценаристы

Йин Нэм

Yin Nam
Сценарист
Джеймс Юэнь

James Yuen
Сценарист

Продюсеры

Уоллес Чунг

Wallace Cheung
Продюсер

Художники

Ли Чи-Нгай

Li Chi-Ngai
Художник

Композиторы

Патрик Луи

Patrick Lui
Композитор