Тигры (фильм, 1991) смотреть онлайн

Пятеро гонконгских «оперов» работают в одной команде и стоят друг за друга горой. Поэтому когда один из них отпускает во время облавы дальнего родственника-гангстера, а двое других забирают брошенный им чемодан с миллионом долларов, остальные двое решают не выдавать товарищей. Вот только сбежавший мафиози оказывается не лыком шит и тут же разворачивает ситуацию в свою пользу – он угрожает полицейским донести на них в отдел внутренних расследований, если они откажутся делать то, что он от них потребует.



