Тигриный хвост (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.02014, A Tiger's Tail
Комедия, Кино для детей77 мин12+
О фильме
Побывав на представлении, которое проводилось в небольшом передвижном зоопарке, мальчик Билли обнаруживает в автомобиле своих родителей тигрёнка. Нe сказав взрослым о находке, он приносит его домой, не подозревая, к каким последствиям всё это приведёт.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Кино для детей
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Сарна
- Актёр
Кристофер
Джадж
- ГГАктёр
Грег
Гранберг
- ДФАктриса
Дарлин
Фогел
- ДКАктёр
Джо
Кэмп
- ДДАктёр
Дэниэл
ДиМаджио
- МЛАктриса
Мэрит
Лейтон
- ЗФАктёр
Захари
Фридман
- ВБАктриса
Вероника
Бонелл
- РКСценарист
Рольф
Канефски
- Сценарист
Шакед
Беренсон
- ПЭСценарист
Патрик
Эвальд
- МДСценарист
Майкл
Дж. Сарна
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Сарна
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ДКПродюсер
Джо
Кэмп
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- ДЛМонтажёр
Джонатан
Лоуренс
- ГМКомпозитор
Глен
Матисофф