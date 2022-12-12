Тигриный хвост (фильм, 2014) смотреть онлайн

Тигриный хвост
Тигриный хвост

Тигриный хвост (фильм, 2014)

9.02014, A Tiger's Tail
Комедия, Кино для детей77 мин12+

О фильме

Побывав на представлении, которое проводилось в небольшом передвижном зоопарке, мальчик Билли обнаруживает в автомобиле своих родителей тигрёнка. Нe сказав взрослым о находке, он приносит его домой, не подозревая, к каким последствиям всё это приведёт.

Страна
США
Жанр
Комедия, Кино для детей
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тигриный хвост»