Тигриный хвост (фильм, 2014) смотреть онлайн

Побывав на представлении, которое проводилось в небольшом передвижном зоопарке, мальчик Билли обнаруживает в автомобиле своих родителей тигрёнка. Нe сказав взрослым о находке, он приносит его домой, не подозревая, к каким последствиям всё это приведёт.

