ТиДжей Миллер. Эпично Комичный (фильм, 2017) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Комедиант и актер ТиДжей Миллер отжигает в своем первом стендапе. Он ест клубнику и креветки вместе с хвостами. Он всегда выбирает испанский в меню банкоматов. Он не обкладывает бумагой сиденье в общественных туалетах. Этими и другими причудливыми лайфхаками комик в присущей ему бодрой манере делится с почтенной публикой. Театр абсурда и неортодоксальные наблюдения о жизни, смерти и обо всeм, что между ними. Например, ночные кошмары, различия между марихуаной и алкоголем, трудности разговоров о смерти, отношения с животными и даже вопросы морали. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

