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TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света»

Режиссёры

Франсуа-Рене Мартен

Франсуа-Рене Мартен

François-René Martin
Режиссёр

Актёры

Сабин Девьель

Сабин Девьель

Sabine Devieilhe
Актриса
Леа Десандр

Леа Десандр

Lea Desandre
Актриса
Юлиан Прегардьен

Юлиан Прегардьен

Julian Prégardien
Актёр
Даниель Беле

Даниель Беле

Daniel Behle
Актёр
Йоханнес Мартин Крэнцле

Йоханнес Мартин Крэнцле

Johannes Martin Kränzle
Актёр
Пигмалион

Пигмалион

Pygmalion
Актёр
Рафаэль Пишон

Рафаэль Пишон

Raphaël Pichon
Актёр

Сценаристы

Рафаэль Пишон

Рафаэль Пишон

Raphaël Pichon
Сценарист
Важди Мувад

Важди Мувад

Wajdi Mouawad
Сценарист

Продюсеры

Франсуа Бертран

Франсуа Бертран

François Bertrand
Продюсер
Магдалена Хербст

Магдалена Хербст

Magdalena Herbst
Продюсер
Жан-Стефан Мишо

Жан-Стефан Мишо

Jean-Stéphane Michaux
Продюсер

Композиторы

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт

Wolfgang Amadeus Mozart
Композитор