Фильм TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
2025, Salzburger Festspiele: Zaide oder Der Weg des Lichts
Драма, Музыка18+
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О фильме
Молодая женщина Персада возвращается в тюрьму, а ныне музей, в поисках информации о своей матери. Один из бывших охранников Аллазим рассказывает ей историю Заиды и Гомаца, родителей Персады, и их борьбы со злодеем Солиманом, приспешником которого был Аллазим.
Рейтинг
- ФМРежиссёр
Франсуа-Рене
Мартен
- СДАктриса
Сабин
Девьель
- ЛДАктриса
Леа
Десандр
- ЮПАктёр
Юлиан
Прегардьен
- ДБАктёр
Даниель
Беле
- ЙМАктёр
Йоханнес
Мартин Крэнцле
- ПАктёр
Пигмалион
- РПАктёр
Рафаэль
Пишон
- РПСценарист
Рафаэль
Пишон
- ВМСценарист
Важди
Мувад
- ФБПродюсер
Франсуа
Бертран
- МХПродюсер
Магдалена
Хербст
- ЖМПродюсер
Жан-Стефан
Мишо
- ВАКомпозитор
Вольфганг
Амадей Моцарт