TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
Wink
Фильмы
TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света

Фильм TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света

2025, Salzburger Festspiele: Zaide oder Der Weg des Lichts
Драма, Музыка18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Молодая женщина Персада возвращается в тюрьму, а ныне музей, в поисках информации о своей матери. Один из бывших охранников Аллазим рассказывает ей историю Заиды и Гомаца, родителей Персады, и их борьбы со злодеем Солиманом, приспешником которого был Аллазим.

Страна
Австрия
Жанр
Драма, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг