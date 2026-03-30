Фильм TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света

Молодая женщина Персада возвращается в тюрьму, а ныне музей, в поисках информации о своей матери. Один из бывших охранников Аллазим рассказывает ей историю Заиды и Гомаца, родителей Персады, и их борьбы со злодеем Солиманом, приспешником которого был Аллазим.

