Wink
Фильмы
TheatreHD: Собачье сердце
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Собачье сердце»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Собачье сердце»

Режиссёры

Антон Фёдоров

Антон Фёдоров

Режиссёр
Сергей Злобин

Сергей Злобин

Режиссёр

Актёры

Андрей Максимов

Андрей Максимов

АктёрШариков
Игорь Гордин

Игорь Гордин

АктёрПрофессор Преображенский
Илья Шляга

Илья Шляга

АктёрДоктор Борменталь
Алла Онофер

Алла Онофер

АктрисаЗина
Екатерина Александрушкина

Екатерина Александрушкина

АктрисаДарья Петровна
Антон Коршунов

Антон Коршунов

АктёрШвондер
София Сливина

София Сливина

АктрисаВяземская

Сценаристы

Антон Фёдоров

Антон Фёдоров

Сценарист
Михаил Булгаков

Михаил Булгаков

Mikhail A. Bulgakov
Сценарист

Художники

Ваня Боуден

Ваня Боуден

Художница

Операторы

Артур Сариади

Артур Сариади

Оператор