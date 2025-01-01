Фильм TheatreHD: Собачье сердце
2025, TheatreHD: Собачье сердце
Драма12+
О фильме
Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона Федорова.
Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, еще до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в театре МТЮЗ в 1987 году.
Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссер Антон Федоров предлагает свое прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра.
